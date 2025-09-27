Fête de la spiruline Varennes-sur-Loire

Fête de la spiruline Varennes-sur-Loire samedi 27 septembre 2025.

Fête de la spiruline

6 rue des sables Varennes-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-27

Découvrez la spiruline, cet aliment extraordinaire cultivé dans des bassins près de chez vous et profitez de multiples animations (ateliers, marché, jeux, tombola) lors de ce weekend de la Fête nationale de la Spiruline.

C’est la 4ème édition de la Fête de la spiruline ! Un événement national ayant lieu le weekend du 27 et 28 septembre, au cours duquel une quarantaine de fermes ouvrent leurs portes pour vous faire découvrir cet aliment fantastique. En Anjou c’est chez Spiral des Sables à Varennes-sur-Loire !

SAMEDI 27/09 14h-19h Animations bien-être et atelier gourmand

14h YOGA avec Bianca

15h VISITE pour tout savoir sur la spiruline avec Amandine

16h CONFERENCE Naturopathie Préparer son corps à l’automne avec Stéphanie

16h30 VOYAGE SONORE avec Mélissa

17h30 ATELIER CULINAIRE SPIRULINE avec Myriam

Apéritif offert pour les participants avec dégustation des bouchées préparées !

DIMANCHE 28/09 10h-18h Journée festive

Visites guidées de la ferme de spiruline à 10h30, 14h, 16h

Marché de producteurs, artisans & artistes locaux (20 stands !)

Jeux pour tous

Tombola gratuite avec de superbes lots artisanaux

Restauration sur place burgers (classique et veggie) & pâtisseries maison

Ambiance familiale, nature et pleine de surprises !

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 27 au dimanche 28 septembre 2025 le samedi de 14h à 19h. Le dimanche de 10h à 18h. .

6 rue des sables Varennes-sur-Loire 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 01 79 45 92 spiraldessables@gmail.com

English :

Discover spirulina, this extraordinary food grown in ponds near you, and enjoy a wide range of activities (workshops, market, games, tombola) during this weekend’s National Spirulina Festival.

German :

Entdecken Sie Spirulina, dieses außergewöhnliche Nahrungsmittel, das in Teichen in Ihrer Nähe gezüchtet wird, und profitieren Sie von zahlreichen Veranstaltungen (Workshops, Markt, Spiele, Tombola) an diesem Wochenende des nationalen Spirulina-Festes.

Italiano :

Scoprite la spirulina, questo straordinario alimento coltivato negli stagni vicino a voi, e godetevi un’ampia gamma di attività (laboratori, mercato, giochi, tombola) durante il fine settimana del Festival nazionale della spirulina.

Espanol :

Descubra la espirulina, este extraordinario alimento que se cultiva en los estanques cercanos a su casa, y disfrute de un amplio abanico de actividades (talleres, mercado, juegos, tómbola) durante el fin de semana del Festival Nacional de la Espirulina.

L’événement Fête de la spiruline Varennes-sur-Loire a été mis à jour le 2025-09-06 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME