Fête de la St Cloud Léguillac-de-l’Auche

Fête de la St Cloud Léguillac-de-l’Auche dimanche 7 septembre 2025.

Fête de la St Cloud

Le bourg Léguillac-de-l’Auche Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-07

fin : 2025-09-07

Date(s) :

2025-09-07

Rando VTT sur réservation avant le 04/09; expo voitures anciennes; célébration de la St Cloud;

Après-midi animation musicale avec Manaë Music.

Clau Chez de l’Auche 06 17 89 37 84

– 8h rando VTT 40 km, départ du bourg (10 € / pers.) pour les costauds qui aiment transpirer ! Ravitaillement campagnard au château de Fayolle.

– 9h rando VTT 14 km (5 € / pers.) parcours découverte pour profiter sans souffrir.

Réservation obligatoire avant le 04/09 06 99 69 54 54 (places limitées).

– 10h expo voitures anciennes (par Route 709 et l’Amicale 2CV Dordogne).

– 11h30 célébration de la St Cloud, vin d’honneur offert par la Mairie.

– 12h repas (entrecôte, frites, dessert, verre de vin, café), tarif 20 €, réservation conseillée 06 99 69 54 54.

Après-midi animation musicale avec Manaë Music.

Expo photo, salle des fêtes Fête de la St Cloud à travers les années .

Manèges.

Clau Chez de l’Auche 06 17 89 37 84 .

Le bourg Léguillac-de-l’Auche 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 89 37 84

English : Fête de la St Cloud

Mountain bike ride (booking required by 04/09); vintage car exhibition; St Cloud celebration;

Afternoon: musical entertainment with Manaë Music.

Clau Chez de l?Auche 06 17 89 37 84

German : Fête de la St Cloud

Mountainbike-Tour mit Reservierung vor dem 04.09.; Oldtimer-Ausstellung; Feier des Festes St. Cloud;

Nachmittags: Musikalische Unterhaltung mit Manaë Music.

Clau Chez de l’Auche 06 17 89 37 84

Italiano :

Escursione in mountain bike (su prenotazione entro il 04/09); esposizione di auto d’epoca; celebrazione di St Cloud;

Pomeriggio: intrattenimento musicale con Manaë Music.

Clau Chez de l’Auche 06 17 89 37 84

Espanol : Fête de la St Cloud

Paseo en bicicleta de montaña (previa reserva antes del 04/09); exposición de coches antiguos; celebración de St Cloud;

Tarde: animación musical con Manaë Music.

Clau Chez de l’Auche 06 17 89 37 84

L’événement Fête de la St Cloud Léguillac-de-l’Auche a été mis à jour le 2025-08-21 par Vallée de l’Isle en Périgord