Fête de la St Jean Abjat-sur-Bandiat 28 juin 2025 18:00

Dordogne

Fête de la St Jean Puyzillout Abjat-sur-Bandiat Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28 18:00:00

fin : 2025-06-28

Date(s) :

2025-06-28

Programme varié mêlant spectacles, concerts live, DJ, restauration sur place et buvette, dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

18h El Chuflini (clown)

19h30 With Colors (Pop, Soul, Rock)

21h What the Funk ( Disco funk revisité)

23h DJ Funkoff (Tribal hiphop electro balkan)

Puyzillout

Abjat-sur-Bandiat 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine abjat.en.fete24@gmail.com

English :

A varied program of shows, live concerts, DJs, on-site catering and refreshments, in a warm and friendly atmosphere.

6pm: El Chuflini (clown)

7:30pm: With Colors (Pop, Soul, Rock)

9pm: What the Funk (Disco funk revisited)

11pm: DJ Funkoff (Tribal hiphop electro balkan)

German :

Vielfältiges Programm mit einer Mischung aus Shows, Live-Konzerten, DJs, Verpflegung vor Ort und Getränken in einer freundlichen und herzlichen Atmosphäre.

18 Uhr: El Chuflini (Clown)

19.30 Uhr: With Colors (Pop, Soul, Rock)

21 Uhr: What the Funk ( Disco Funk revisited)

23 Uhr: DJ Funkoff (Tribal Hiphop Electro Balkan)

Italiano :

Un programma vario di spettacoli, concerti dal vivo, DJ, cibo e rinfreschi in un’atmosfera calda e accogliente.

18.00: El Chuflini (clown)

ore 19.30: With Colors (Pop, Soul, Rock)

ore 21.00: What the Funk (Disco funk rivisitato)

ore 23.00: DJ Funkoff (Tribal hiphop electro balkan)

Espanol :

Un programa variado de espectáculos, conciertos en directo, DJ, comida y refrescos en un ambiente cálido y acogedor.

18.00 h: El Chuflini (payaso)

19.30 h: Con Colores (Pop, Soul, Rock)

21.00 h: What the Funk (Disco funk revisitado)

23h: DJ Funkoff (Tribal hiphop electro balkan)

L’événement Fête de la St Jean Abjat-sur-Bandiat a été mis à jour le 2025-06-23 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin