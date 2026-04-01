Fête de la St Jean-Apéro Marché-Concert Place St Jean-Baptiste Quinssaines

Quinssaines

Fête de la St Jean-Apéro Marché-Concert

Place St Jean-Baptiste Coursage Quinssaines Allier

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-27 15:00:00

fin : 2026-04-27 02:00:00

Date(s) :

2026-04-27

Fête de la St-Jean, artisans et producteurs locaux, concert, repas préparés par des chefs, buvette, bal.

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Place St Jean-Baptiste Coursage Quinssaines 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 54 47 71 coeurdecoursage@gmail.com

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English :

Fête de la St-Jean, local craftsmen and producers, concert, chef-prepared meals, refreshments, dance.

L’événement Fête de la St Jean-Apéro Marché-Concert Quinssaines a été mis à jour le 2026-04-07 par Montluçon Tourisme