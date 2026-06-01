Bénesse-Maremne

Fête de la St Jean

Quartier Guillebert Bénesse-Maremne Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 13:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Venez célébrer la fête de la musique à l’occasion de la Fête de la St Jean du quartier Guillebert à Bénesse-Maremne !

Fête de la Saint-Jean Quartier Guillebert

Le Comité d’Animation de Guillebert vous donne rendez-vous le samedi 20 juin 2026 pour une journée festive et conviviale !

Quartier Guillebert

Au programme

Concours de pétanque

Apéritif animé

Repas sur réservation

Feu de la Saint-Jean

Soirée animée par DJ Yohan

Événement organisé par le Comité d’Animation de Guillebert.

Venez nombreux partager ce moment de convivialité ! .

Quartier Guillebert Bénesse-Maremne 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 70 16 75 cagbenesse@gmail.com

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English : Fête de la St Jean

Come celebrate Music Day as part of the St. John’s Day festival in the Guillebert neighborhood of Bénesse-Maremne!

L’événement Fête de la St Jean Bénesse-Maremne a été mis à jour le 2026-06-15 par OTI LAS