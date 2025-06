FETE DE LA ST JEAN Place St Jacques Canet-en-Roussillon 23 juin 2025 20:30

Pyrénées-Orientales

FETE DE LA ST JEAN Place St Jacques Château Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Début : 2025-06-23 20:30:00

fin : 2025-06-23

2025-06-23

Fête Traditionnelle organisée par l’Association des commerçants & artisans de Canet Village en partenariat avec Canet Tourisme.

Place St Jacques Château

Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 00

English :

Traditional festival organized by the Association des commerçants & artisans de Canet Village in partnership with Canet Tourisme.

German :

Traditionelles Fest, das von der Association des commerçants & artisans de Canet Village in Partnerschaft mit Canet Tourisme organisiert wird.

Italiano :

Festa tradizionale organizzata dall’Association des commerçants & artisans de Canet Village in collaborazione con Canet Tourisme.

Espanol :

Fiesta tradicional organizada por la Association des commerçants & artisans de Canet Village en colaboración con Canet Tourisme.

