Fete de la st maurice vide grenier Le Clerjus

Fete de la st maurice vide grenier Le Clerjus samedi 27 septembre 2025.

Fete de la st maurice vide grenier

Place du champ de foire Le Clerjus Vosges

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-27 07:00:00

fin : 2025-09-28 18:00:00

2025-09-27 2025-09-28

Samedi 27 septembre: Fête foraine à partir de 16h00 et concert fanfare Harmonie du Val de Vôge

Dimanche 28 septembre vide greniers Marché artisanal et repas sur réservations

Buvette et restaurationTout public

Place du champ de foire Le Clerjus 88240 Vosges Grand Est +33 6 11 25 37 62

English :

Saturday September 27: Fair from 4:00 pm and concert by the Harmonie du Val de Vôge brass band

Sunday, September 28: Flea market Craft market and meal on reservation

Refreshments and catering

German :

Samstag, 27. September: Kirmes ab 16 Uhr und Konzert der Musikkapelle Harmonie du Val de Vôge

Sonntag, 28. September: Flohmarkt, Kunsthandwerkermarkt und Essen auf Vorbestellung

Getränke und Speisen

Italiano :

Sabato 27 settembre: luna park dalle ore 16.00 e concerto della banda Harmonie du Val de Vôge

Domenica 28 settembre: vendita di garage, mercatino dell’artigianato e pranzo (su prenotazione)

Ristoro e catering

Espanol :

Sábado 27 de septiembre: parque de atracciones a partir de las 16.00 h y concierto de la banda de música Harmonie du Val de Vôge

Domingo 28 de septiembre: venta de garaje mercadillo artesanal y comida (previa reserva)

Refrescos y catering

