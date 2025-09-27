Fete de la st maurice vide grenier Le Clerjus
Fete de la st maurice vide grenier Le Clerjus samedi 27 septembre 2025.
Fete de la st maurice vide grenier
Place du champ de foire Le Clerjus Vosges
Début : Dimanche Dimanche 2025-09-27 07:00:00
fin : 2025-09-28 18:00:00
Samedi 27 septembre: Fête foraine à partir de 16h00 et concert fanfare Harmonie du Val de Vôge
Dimanche 28 septembre vide greniers Marché artisanal et repas sur réservations
Buvette et restaurationTout public
Place du champ de foire Le Clerjus 88240 Vosges Grand Est +33 6 11 25 37 62
English :
Saturday September 27: Fair from 4:00 pm and concert by the Harmonie du Val de Vôge brass band
Sunday, September 28: Flea market Craft market and meal on reservation
Refreshments and catering
German :
Samstag, 27. September: Kirmes ab 16 Uhr und Konzert der Musikkapelle Harmonie du Val de Vôge
Sonntag, 28. September: Flohmarkt, Kunsthandwerkermarkt und Essen auf Vorbestellung
Getränke und Speisen
Italiano :
Sabato 27 settembre: luna park dalle ore 16.00 e concerto della banda Harmonie du Val de Vôge
Domenica 28 settembre: vendita di garage, mercatino dell’artigianato e pranzo (su prenotazione)
Ristoro e catering
Espanol :
Sábado 27 de septiembre: parque de atracciones a partir de las 16.00 h y concierto de la banda de música Harmonie du Val de Vôge
Domingo 28 de septiembre: venta de garaje mercadillo artesanal y comida (previa reserva)
Refrescos y catering
