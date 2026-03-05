FÊTE DE LA ST PATRICK AU CHÂTEAU DE FOURQUES Juvignac

FÊTE DE LA ST PATRICK AU CHÂTEAU DE FOURQUES

Route de Laverune Juvignac Hérault

Tarif : – –

Date : 2026-03-14

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Venez célébrer la Saint Patrick au château de Fourques le 14 mars !

À cette occasion, nous organisons un événement de 10h à 19h, en entrée libre, avec dégustations, beer pong et gourmandises au rendez-vous. Cette journée, dédiée au grand public, mettra notamment à l’honneur notre produit innovant la bière de raisin: TrinKette.

Entrée libre .

Route de Laverune Juvignac 34990 Hérault Occitanie +33 4 67 47 90 87

English :

Come and celebrate Saint Patrick’s Day at Château de Fourques on March 14th!

To mark the occasion, we’re organizing an event from 10am to 7pm, with free admission, tastings, beer pong and gourmet treats.

