Fête de la St Patrick Lucq-de-Béarn vendredi 6 mars 2026.
Fête de la St Patrick
Place de la Mairie Lucq-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-03-06
fin : 2026-03-06
2026-03-06
Concert de musiques irlandaises avec le groupe Fox’s Barn. .
Place de la Mairie Lucq-de-Béarn 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 48 06 97
English : Fête de la St Patrick
