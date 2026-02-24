Fête de la St Patrick Lucq-de-Béarn

Fête de la St Patrick

Place de la Mairie Lucq-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

Concert de musiques irlandaises avec le groupe Fox’s Barn. .

Place de la Mairie Lucq-de-Béarn 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 48 06 97

English : Fête de la St Patrick

