Fête de la St Patrick

Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 10:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Programme en cours. En partenariat avec Joa Casino. .

Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la St Patrick

L’événement Fête de la St Patrick Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-01-02 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)