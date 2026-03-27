Fête de la St-Pierre Stade Municipal Theneuille
Fête de la St-Pierre Stade Municipal Theneuille dimanche 5 juillet 2026.
Fête de la St-Pierre
Stade Municipal La Modière Theneuille Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 08:00:00
fin : 2026-07-05 17:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Fête communal rassemblant les habitants de Theneuille. Randonnée, apéritif offert par la municipalité, repas proposés par le comités des fêtes ou pique-nique tiré du sac. Balade à poney et ambiance musicale avec JACE
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Stade Municipal La Modière Theneuille 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 67 57 65 mairie@theneuille03.fr
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English :
Community festival for Theneuille residents. Walk, aperitif offered by the municipality, meal offered by the Comité des fêtes or picnic. Pony ride and musical entertainment with JACE
L’événement Fête de la St-Pierre Theneuille a été mis à jour le 2026-03-27 par Montluçon Tourisme
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