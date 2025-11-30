Fête de la St Saturnin Abidos
Fête de la St Saturnin Abidos dimanche 30 novembre 2025.
Fête de la St Saturnin
Salle des fêtes Abidos Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-11-30
fin : 2025-11-30
2025-11-30
Repas avec buvette et animations. .
Salle des fêtes Abidos 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 94 97 42 comitedesfetes.abidos64150@gmail.com
