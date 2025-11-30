Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête de la St Saturnin Abidos

Fête de la St Saturnin Abidos dimanche 30 novembre 2025.

Salle des fêtes Abidos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Début : 2025-11-30
fin : 2025-11-30

2025-11-30

Repas avec buvette et animations.   .

Salle des fêtes Abidos 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 94 97 42  comitedesfetes.abidos64150@gmail.com

