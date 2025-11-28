Fête de la St Saturnin Place Pérus, chapiteau chauffé Argelès-Gazost

Fête de la St Saturnin

Place Pérus, chapiteau chauffé ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-28

Programme

– Vendredi Loto à 20h30.

– Samedi Apéritif des commerçants à 19h. Repas à 20h Tartiflette, salade, tourte des pyrénées (15€). Réservation conseillée par téléphone. Repas animé par le groupe Taxiway. Bal avec Croc Night de 23h à 5h buvette et restauration sur place

– Dimanche apéritif du Maire à 12h suivi du passe rue du Comité des Fêtes 14h.

Fête foraine du 29 novembre au 7 décembre.

.

Place Pérus, chapiteau chauffé ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 80 92 76 65

English :

Program:

– Friday: Loto at 8:30pm.

– Saturday: Merchants’ aperitif at 7pm. Meal at 8pm: Tartiflette, salad, Pyrenean pie (15?). Reservations recommended by telephone. Live entertainment by Taxiway. Ball with Croc Night from 11 p.m. to 5 a.m. refreshments and food on site

– Sunday: Mayor’s aperitif at 12pm, followed by the Comité des Fêtes street pass at 2pm.

Fair from November 29 to December 7.

German :

Programm:

– Freitag: Lotto um 20.30 Uhr.

– Samstag: Aperitif der Händler um 19 Uhr. Essen um 20 Uhr: Tartiflette, Salat, Pyrenäenpastete (15?). Es wird empfohlen, telefonisch zu reservieren. Das Essen wird von der Gruppe Taxiway begleitet. Tanz mit Croc Night von 23 bis 5 Uhr Getränke und Essen vor Ort

– Sonntag: Aperitif des Bürgermeisters um 12 Uhr, gefolgt vom Passe Rue des Comité des Fêtes um 14 Uhr.

Jahrmarkt vom 29. November bis 7. Dezember.

Italiano :

Programma

– Venerdì: Loto alle 20.30.

– Sabato: aperitivo dei commercianti alle 19.00. Pasto alle 20.00: Tartiflette, insalata, torta dei Pirenei (15?). Si consiglia la prenotazione telefonica. Pasto offerto dal gruppo Taxiway. Notte di ballo con Croc dalle 23.00 alle 5.00 rinfreschi e cibo in loco

– Domenica: aperitivo del sindaco alle 12.00 seguito dal passaggio del Comité des Fêtes alle 14.00.

Luna park dal 29 novembre al 7 dicembre.

Espanol :

Programa

– Viernes: Lotería a las 20.30 h.

– Sábado: Aperitivo de los comerciantes a las 19h. Comida a las 20h: Tartiflette, ensalada, pastel pirenaico (15?). Se recomienda reservar por teléfono. Comida organizada por el grupo Taxiway. Noche de baile con cocodrilo de 23.00 a 5.00 h: refrescos y comida in situ

– Domingo: aperitivo del alcalde a las 12h, seguido del pase de calle del Comité des Fêtes a las 14h.

Parque de atracciones del 29 de noviembre al 7 de diciembre.

L’événement Fête de la St Saturnin Argelès-Gazost a été mis à jour le 2025-11-18 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65