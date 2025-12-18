Fête de la St-Vincent à Barbonne-Fayel et Bethon Route de Chantemerle Bethon

Fête de la St-Vincent à Barbonne-Fayel et Bethon

Route de Chantemerle Eglise Saint-Pierre Saint Paul Bethon Marne

La Confrérie des vignerons de Barbonne-Fayel et de Fontaine-Denis vous invite à célébrer Saint Vincent 2025 le samedi 24 janvier.Tout public

À 17h30, rendez-vous à l’Église Saint-Pierre-Saint-Paul à Barbonne-Fayel pour une messe suivie d’un pot de l’amitié, un moment convivial ouvert à tous avec entrée libre.

Puis, à 20h, Dîner Spectacle Dansant à la Salle Panoramique du Brun de Neuville à Bethon une soirée festive avec repas, danse et animation pour célébrer la tradition viticole.

Tarif 75 € par adulte et 20 € par enfant.

Un événement à ne pas manquer pour partager un moment chaleureux et festif ! .

English : Fête de la St-Vincent à Barbonne-Fayel et Bethon

The Confrérie des vignerons de Barbonne-Fayel et de Fontaine-Denis invites you to celebrate Saint Vincent 2025 on Saturday January 24.

