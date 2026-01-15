FÊTE DE LA ST-VINCENT Félines-Minervois

FÊTE DE LA ST-VINCENT

Rendez-vous pour fêter ensemble la Saint Vincent, patron des vignerons. Nous vous attendons avec nos plus belles bouteilles en Cru La Livinière pour partager une belle soirée de fête !

Après Siran, Félines et La Livinière, la 4ème édition aura lieu cette année à Azille.

La Fête de la Saint‑Vincent du Cru La Livinière revient à Azille en 2026 pour une journée festive dédiée au premier cru du Languedoc.

En présence de 11 producteurs (Château Guéry, Domaine La Comble Blanche, Clos du Marbrier, Château Mignan, Alliance Minervois, Château Faîteau, Domaine de la Senche, Domaine La Rouviole, Domaine les Jeanneterres, Domaine de Tholomiès, Château Cesseras), les visiteurs découvrent la richesse des cuvées à travers deux formules

le Pass Dégustation à 10€ (entrée, animation musicale, verre sérigraphié et 3 dégustations) et le Pass Cru La Livinière à 25€ (entrée, animation, verre sérigraphié et dégustation de tous les vins AOP La Livinière).

Entrée et boissons offertes pour les enfants.

Sur place, le restaurant Les Meulières propose un large choix de tapas demi‑camembert gratiné, grenailles, cœurs de canard, encornets au chorizo, huîtres, poulet mariné, charcuterie, mousse au chocolat. Une fête chaleureuse mêlant tradition, terroir et convivialité. .

Félines-Minervois 34210 Hérault Occitanie

English :

Join us to celebrate Saint Vincent, patron saint of winegrowers. We look forward to welcoming you with our finest bottles of Cru La Livinière to share a festive evening!

Evening with Les Rat?s Cordés , with 16 producers, Catering on site

