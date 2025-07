Fête de la Station SNSM-Roscoff Port du Bloscon Roscoff

Port du Bloscon Roscoff Finistère

Début : 2025-08-02 10:00:00

fin : 2025-08-03 19:00:00

2025-08-02

Animations et restauration sur le port de plaisance avec la SNSM.

Exposition Patrimoine maritime.

Programme

Samedi 2 août 2025

Parade des moyens SNSM

• 10h00 Départ de la parade nautique SNSM

• 10h30 Passage de la parade dans le vieux port.

À partir de 15h00 Animations ouvertes au public

• Activités nautiques de 15h à 19h

Godille, kayak, avirons

Tours en voiliers

Baptêmes de plongée

• Animations nautiques de 15h à 19h

Concours Lancé de touline

Concours d’enfilage de tenue de sauvetage

Démonstration déclenchement de radeau et feux à main

Percussion de gilet de sauvetage

• Ateliers & animations

Matelotage

Photos en tenue SNSM

Crabinodrome

Aquarium de homards

Maquettes & exposition photo

Montage de fresque Lego

Musée éphémère « Des bateaux et des marins »

• Espace enfants (jeux, maquillage, structures gonflables, bateau pirate)

• Boutique SNSM

Scène musicale

• 15h30 Les Marins des Légendes

• 17h00 Musiques bretonnes à danser Alain Castel

• 18h30 Les Marins des Légendes

• 20h00 Les Barons de Comptoir

• 22h00 DJ’s de Canal 16

Clôture

• 23h30 Feu d’artifice

Dimanche 3 août 2025

À partir de 10h00 Animations en continu

• Activités nautiques de 10h à 19h

Kayak, avirons, godille

Baptêmes de plongée

Voiliers de plaisance

• Animations nautiques de 10h à 19h

Concours lancé de touline

Concours d’enfilage de tenue de sauvetage

Démonstration déclenchement de radeau et feux à main

Percussion de gilet de sauvetage

• Toutes les animations & ateliers de la veille sont maintenues

• Musée éphémère « Des bateaux et des marins »

• Espace enfants et restauration ouverts

Scène musicale

• 11h00 Les Marins des Légendes

• 14h30 Défilé costumé suivi des danses des Amis du Patrimoine

• 17h00 Musiques bretonnes à danser Alain Castel

• 18h30 Les Marins des Légendes

• 20h00 La Brigade des Morses

Infos pratiques

• Entrée gratuite

• Parkings à proximité

• Restauration & buvette sur place

• Animations à prix libres (au profit de la SNSM) .

Port du Bloscon Port de Plaisance Roscoff 29680 Finistère Bretagne

