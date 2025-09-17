Fête de la tarte aux quetsches Pfastatt

Tarif : – – EUR





Chaque année, Pfastatt met à l’honneur l’un des desserts les plus emblématiques d’Alsace la tarte aux quetsches ! Le mercredi 17 septembre 2025, le centre-ville vibrera au rythme de la 44e Zwatschgawayafascht, une fête gourmande et conviviale qui rassemble un public toujours plus nombreux.

Dans les rues de Richwiller, des Écoles et au cœur du Parc du Général de Gaulle, la journée sera animée par un concours de tartes aux quetsches, des démonstrations et de nombreuses animations. Plus de soixante exposants viendront compléter l’événement avec des spécialités locales, de l’artisanat, des confiseries, des vêtements, des accessoires et bien sûr… des quetsches sous toutes leurs formes, à déguster et à emporter.

Véritable célébration du patrimoine culinaire et local, la Zwatschgawayafascht est devenue au fil des éditions un rendez-vous incontournable de l’automne. 0 .

Centre ville Pfastatt 68120 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 52 88 23 mairie@pfastatt.fr

