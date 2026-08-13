Fête de la tarte aux quetsches Zwatschgawayafascht Pfastatt

Informations pratiques

Pfastatt

Fête de la tarte aux quetsches Zwatschgawayafascht

Centre ville Pfastatt Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-09-16 08:00:00

fin : 2026-09-16 18:00:00

Date(s) :

2026-09-16

Le centre-ville vibrera au rythme de la 44e Zwatschgawayafascht, une fête gourmande et conviviale. La journée sera animée par un concours de tartes aux quetsches, des démonstrations et de nombreuses animations. Présence de plus de soixante exposants avec des spécialités locales, de l’artisanat, des confiseries, des vêtements, des accessoires et bien sûr… des quetsches sous toutes leurs formes !

Chaque année, Pfastatt met à l’honneur l’un des desserts les plus emblématiques d’Alsace la tarte aux quetsches ! Cette année, le centre-ville vibrera au rythme de la 45e Zwatschgawayafascht, une fête gourmande et conviviale qui rassemble un public toujours plus nombreux.

La journée sera animée par un concours de tartes aux quetsches, des démonstrations et de nombreuses animations. Plus de 80 exposants viendront compléter l’événement avec des spécialités locales, de l’artisanat, des confiseries, des vêtements, des accessoires et bien sûr… des quetsches sous toutes leurs formes, à déguster et à emporter.

Véritable célébration du patrimoine culinaire et local, la Zwatschgawayafascht est devenue au fil des éditions un rendez-vous incontournable de l’automne. 0 .

Centre ville Pfastatt 68120 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 52 88 23 mairie@pfastatt.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The city center will be buzzing to the rhythm of the 44th Zwatschgawayafascht, a gourmet and convivial festival. The day will be enlivened by a quetsche pie competition, demonstrations and a host of entertainment. Over sixty exhibitors with local specialities, handicrafts, confectionery, clothing, accessories and of course? quetsches in all their forms!

L’événement Fête de la tarte aux quetsches Zwatschgawayafascht Pfastatt a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace