Bœsenbiesen

Fête de la tarte flambée

D 705 Bœsenbiesen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-22 19:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22 2026-08-23

Dégustation de tartes flambées salées et sucrées. Animé par un orchestre.

Vous pourrez déguster différentes tartes flambées, met traditionnel d’Alsace, salées normales, gratinées et munster, sucrées pommes ou framboise. Tartes flambées réalisées sur place (confection visible pour le public) avec des produits frais et cuites aux feux de bois.

Les 2 soirées seront animées par l’Orchestre Gyn Fyzz.

Parking voiture et bus assuré.

Toilettes sur site et accès handicapé assuré .

D 705 Bœsenbiesen 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 6 75 56 56 61 acsl.boesenbiesen@gmail.com

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English :

Tasting of savory and sweet flambé pies. Animated by a band.

L’événement Fête de la tarte flambée Bœsenbiesen a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme du Grand Ried