Fête de la Tarte flambée Place de la Mairie Zoufftgen

Fête de la Tarte flambée Place de la Mairie Zoufftgen samedi 5 juillet 2025.

Fête de la Tarte flambée

Place de la Mairie 88 rue principale Zoufftgen Moselle

Le Foyer Rural organise sa traditionnelle fête de la tarte flambée.

Le samedi soir, profitez d’un bal avec l’orchestre Jukebox afin de patienter en attendant le feu d’artifice.

Le dimanche, des structures gonflables raviront les enfants.Tout public

Place de la Mairie 88 rue principale Zoufftgen 57330 Moselle Grand Est +33 3 82 83 40 42 contact@frzouff.fr

English :

The Foyer Rural organizes its traditional tarte flambée festival.

On Saturday evening, enjoy a dance with the Jukebox orchestra to tide you over until the fireworks display.

On Sunday, inflatable structures will delight children.

German :

Das Foyer Rural organisiert sein traditionelles Flammkuchenfest.

Am Samstagabend können Sie einen Ball mit dem Orchester Jukebox genießen, um die Wartezeit bis zum Feuerwerk zu überbrücken.

Am Sonntag werden Hüpfburgen die Kinder begeistern.

Italiano :

Il Foyer Rural organizza la tradizionale festa della tarte flambée.

Sabato sera, in attesa dei fuochi d’artificio, si potrà ballare con l’orchestra Jukebox.

Domenica, le strutture gonfiabili faranno la gioia dei bambini.

Espanol :

El Foyer Rural organiza su tradicional fiesta de la tarte flambée.

El sábado por la noche, disfrute de un baile con la orquesta Jukebox mientras espera los fuegos artificiales.

El domingo, las estructuras hinchables harán las delicias de los niños.

