Fête de la Tarte flambée Place de la Mairie Zoufftgen samedi 4 juillet 2026.

Zoufftgen

Fête de la Tarte flambée

Place de la Mairie 88 rue principale Zoufftgen Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Dimanche 2026-07-04 18:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-05

Le Foyer Rural organise sa traditionnelle fête de la tarte flambée.

Le samedi soir, profitez d’un bal avec l’orchestre Jukebox afin de patienter en attendant le feu d’artifice.

Le dimanche, des structures gonflables raviront les enfants.Tout public

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Place de la Mairie 88 rue principale Zoufftgen 57330 Moselle Grand Est +33 3 82 83 40 42 contact@frzouff.fr

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English :

The Foyer Rural organizes its traditional tarte flambée festival.

On Saturday evening, enjoy a dance with the Jukebox orchestra to tide you over until the fireworks display.

On Sunday, inflatable structures will delight children.

L’événement Fête de la Tarte flambée Zoufftgen a été mis à jour le 2026-06-25 par OT CATTENOM ET ENVIRONS