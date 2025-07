Fête de la terre Rue du chêne Les Gonds

Fête de la terre Rue du chêne Les Gonds samedi 16 août 2025.

Fête de la terre

Rue du chêne (Derrière Citroën) Les Gonds Charente-Maritime

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-08-16

fin : 2025-08-17

Date(s) :

2025-08-16 2025-08-17

Les Jeunes agriculteurs de Charente-Maritime organisent la Fête de la terre. Découvrez leur métier, leurs stands, leurs démonstrations et leurs animations pour ce week-end étonnant.

Rue du chêne (Derrière Citroën) Les Gonds 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 23 36 79

English :

The Young Farmers of Charente-Maritime organize the Fête de la terre. Discover their profession, their stands, their demonstrations and their activities for this amazing weekend.

German :

Die Junglandwirte der Region Charente-Maritime organisieren das Fest der Erde. Entdecken Sie ihren Beruf, ihre Stände, ihre Vorführungen und ihre Animationen an diesem erstaunlichen Wochenende.

Italiano :

I Giovani agricoltori della Charente-Maritime organizzano la Fête de la terre. Scoprite il loro lavoro, i loro stand, le loro dimostrazioni e i loro eventi per questo fantastico fine settimana.

Espanol :

Los Jóvenes Agricultores de Charente-Maritime organizan la Fiesta de la Tierra. Infórmese sobre su trabajo, sus stands, sus demostraciones y sus eventos para este fin de semana increíble.

L’événement Fête de la terre Les Gonds a été mis à jour le 2025-07-21 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge