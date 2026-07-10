Fête de la Terre Saint-Martial-de-Mirambeau
samedi 15 août 2026 · Saint-Martial-de-Mirambeau
Informations pratiques
Saint-Martial-de-Mirambeau
Fête de la Terre
Au rond point de Mirambeau Sortie Autoroute Saint-Martial-de-Mirambeau Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Gratuit moins de 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 10:00:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-15
Fête de la Terre organisé par les Jeunes Agriculteurs
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Au rond point de Mirambeau Sortie Autoroute Saint-Martial-de-Mirambeau 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 91 14 91 jeunesagriculteurs17@gmail.com
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English :
Earth Day, organized by the Young Farmers
L’événement Fête de la Terre Saint-Martial-de-Mirambeau a été mis à jour le 2026-07-10 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge