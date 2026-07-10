Informations pratiques

Saint-Martial-de-Mirambeau

Fête de la Terre

Au rond point de Mirambeau Sortie Autoroute Saint-Martial-de-Mirambeau Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Gratuit moins de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 10:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-15

Fête de la Terre organisé par les Jeunes Agriculteurs

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Au rond point de Mirambeau Sortie Autoroute Saint-Martial-de-Mirambeau 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 91 14 91 jeunesagriculteurs17@gmail.com

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English :

Earth Day, organized by the Young Farmers

L’événement Fête de la Terre Saint-Martial-de-Mirambeau a été mis à jour le 2026-07-10 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge