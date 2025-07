Fête de la tomate, à la Cueillette de l’Aragnon Lieu-dit L’Arragnon Montardon

On vous invite à fêter Le fruit de la saison la tomate !

Venez prendre le goûter au bistrot et profitez d’une petite balade en calèche dans la Cueillette.

Vous pourrez aussi jouer comme des fous dans la grande bataille de paille avant une grande cueillette de tomates fraiches et délicieuses !

Pensez à vous faire maquiller au stand avant la soirée Musicale et Paysanne :)

En exclu !!! CUEILLETTE OUVERTE JUSQU’A 21H30 (Pensez à cueillir vos tomates !)

Venez danser et vibrer aux côtés de Soul Lemonade et Two of Us, deux groupes de musique du locaux.

Vous pourrez manger et boire de délicieuses spécialités du Bistrot en lien avec la Fête de la tomate. Profitez d’un temps reposant dans un cadre très nature, en plein cœur de la Cueillette de l’Aragnon.

En famille, entre amis ou en solo, il est toujours bon de venir prendre une dose de bonheur à la Cueillette !

Sans réservation, venez tôt ! .

Lieu-dit L’Arragnon Cueillette de l’Aragnon Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 40 61 52 adiu@cueillettedelaragnon.fr

