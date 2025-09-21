Fête de la tomate Couhé Valence-en-Poitou
Fête de la tomate Couhé Valence-en-Poitou dimanche 21 septembre 2025.
Fête de la tomate
Couhé Abbaye de Valence Valence-en-Poitou Vienne
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21
2025-09-21
Exposition de nombreuses variétés de tomates, stands et conférences, animations diverses autour de la nature. .
Couhé Abbaye de Valence Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine culturesalabbaye@gmail.com
