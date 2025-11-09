FÊTE DE LA TONNELLERIE ET DE L’OLIVE

Saint-Jean-de-Fos Hérault

L’association Vivre à Saint jean vous convie à la fête de la tonnellerie, de l’olive et des savoir-faire artisanaux et paysans.

Au programme: Démonstration de montage de tonneaux et animations enfant par un maître tonnelier; produits locaux, pièce de théâtre, intronisation de confiseurs par la Confrérie des Chevaliers de l’Olivier, jeux.

Dés 10h, venez voir une démonstration de montage de tonneaux et animations enfant par un maître tonnelier.

Elle sera suivie de l’intronisation de confiseurs par la Confrérie des Chevaliers de l’Olivier, et hommage à Fernand Albe

* Découverte des produits de l’oléiculture et dégustations

* Nombreux produits locaux: vins, miels, savons au lait d’ânesse, piments, confiseries,…

Dans l’après-midi, assistez à la pièce de théâtre des tonneaux en Gaule par des enfants de la troupe des Cougourlines.

* Animations: jeux en bois (Association Camille Claudel), jeux gonflables d’extérieurs (selon météo)

Pour finir, cette journée, il y aura le tirage au sort de la tombola. Les billets seront en vente sur place.

Restauration sur place avec foodtruck. .

English :

The Vivre à Saint jean association invites you to its cooperage, olive and artisan skills festival.

On the program: barrel assembly demonstration and children’s entertainment by a master cooper; local produce, play, induction of confectioners by the Confrérie des Chevaliers de l’Olivier, games.

German :

Der Verein Vivre à Saint jean lädt Sie zum Fest der Küferei, der Olive und der handwerklichen und bäuerlichen Fertigkeiten ein.

Programm: Vorführung der Fassmontage und Kinderanimation durch einen Küfermeister; lokale Produkte, Theaterstück, Inthronisierung von Konditoren durch die Bruderschaft der Ritter des Olivenbaums, Spiele.

Italiano :

L’associazione Vivre à Saint jean vi invita alla festa della bottaia, delle olive e dei mestieri tradizionali.

In programma: dimostrazione di assemblaggio di botti e attività per bambini da parte di un mastro bottaio; prodotti locali, giochi, induzione di pasticceri da parte della Confrérie des Chevaliers de l’Olivier, giochi.

Espanol :

La asociación Vivre à Saint jean le invita a la fiesta de la tonelería, la aceituna y los oficios tradicionales.

En el programa: demostración de montaje de barricas y actividades infantiles a cargo de un maestro tonelero; productos locales, juegos, iniciación a la repostería a cargo de la Confrérie des Chevaliers de l’Olivier, juegos.

