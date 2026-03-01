Fête de la tourte

Hamau de Saint-Blaise Moyenmoutier Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-29 06:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

Date(s) :

2026-03-29

C’est l’heure de se régaler avec la fête de la tourte organisée par l’association la bégoncelloise au programme Brocante, manège, animations, fête foraine.

Soyez au rendez-vous !Tout public

0 .

Hamau de Saint-Blaise Moyenmoutier 88420 Vosges Grand Est +33 7 83 01 94 35

English :

It’s time to feast with the pie festival organized by the bégoncelloise association. Program: flea market, merry-go-round, entertainment, funfair.

Don’t miss it!

L’événement Fête de la tourte Moyenmoutier a été mis à jour le 2026-02-28 par OT SAINT DIE DES VOSGES