Fête de la tourte Moyenmoutier
Fête de la tourte Moyenmoutier dimanche 29 mars 2026.
Fête de la tourte
Hamau de Saint-Blaise Moyenmoutier Vosges
Gratuit
0
Gratuit
Date : Dimanche 2026-03-29 06:00:00 - 18:00:00
Début : Dimanche Dimanche 2026-03-29 06:00:00
fin : 2026-03-29 18:00:00
Date(s) :
2026-03-29
C’est l’heure de se régaler avec la fête de la tourte organisée par l’association la bégoncelloise au programme Brocante, manège, animations, fête foraine.
Soyez au rendez-vous !Tout public
0 .
Hamau de Saint-Blaise Moyenmoutier 88420 Vosges Grand Est +33 7 83 01 94 35
English :
It’s time to feast with the pie festival organized by the bégoncelloise association. Program: flea market, merry-go-round, entertainment, funfair.
Don’t miss it!
