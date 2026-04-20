Lespignan

FÊTE DE LA TRANSHUMANCE 2026 LESPIGNAN

Lespignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Marché des producteurs locaux, balade nature, stand et atelier autour de la laine, stand et découverte de la nature et des étangs, mini ferme pédagogique, balade à poneys, défilé du troupeau, des chevaux, des ânes et des calèches dans le village, repas traditionnel de la transhumance, démonstration de la tonte, animation musicale toute la journée.

Dès 9h Marché de producteur locaux

9h30 Balade nature A la rencontre du troupeau (rdv au point info); 10h-16h Stand et atelier autour de la laine démonstration de filage, anciens outils, fabrication de moutons miniatures. Stand de découverte de la nature et des étangs. Mini ferme pédagogique. Balade à poney.

11h Départ du troupeau du Puech Majou et arrivée ancienne cave coopérative.

11h30 Défilé du troupeau, des chevaux, des ânes et des calèches. Arrivée place des Buissonnets.

12h Repas traditionnel de la Transhumance Réservation conseillé 04 67 32 02 06

14h30 Balade en calèche et à dos d’âne

15h Balade nature découverte de l’étang de la Matte (rdv au point info)

15h & 16h Démonstration de tonte.

Animation musicale La pena del sol .

Lespignan 34710 Hérault Occitanie +33 4 67 37 02 06

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English :

Local producers’ market, nature walk, wool stand and workshop, nature and pond discovery stand, mini educational farm, pony ride, parade of herds, horses, donkeys and carriages through the village, traditional transhumance meal, shearing demonstration, musical entertainment all day.

L’événement FÊTE DE LA TRANSHUMANCE 2026 LESPIGNAN Lespignan a été mis à jour le 2026-04-20 par 34 OT LA DOMITIENNE