FÊTE DE LA TRANSHUMANCE AU COL DE BONNECOMBE ET FESTI’RANDO Les Salces

FÊTE DE LA TRANSHUMANCE AU COL DE BONNECOMBE ET FESTI’RANDO

Bonnecombe Les Salces Lozère

Rendez-vous les 23 et 24 mai pour le Festi’Rando et la Transhumance du col de Bonnecombe édition 2025 !

Samedi Randos et animations l’après-midi.

Dimanche Transhumance et animations toute la journée.

C’est en 1990, lors de la fête de l’Épine sur la digue du lac de Bonnecombe naît l’idée d’ organiser une fête de la transhumance. C’est ainsi que le 23 mai 1993, Aubrac Sud Lozère organisait une fête de la transhumance c’était une première, et ce fut un succès… L’expérience est ainsi renouvelée chaque année.

Rendez-vous le 24 Mai pour l’édition 2026 de la transhumance au col de Bonnecombe !

Informations et programmation à venir…

Pour tous renseignements Office du Tourisme de l’Aubrac aux Gorges du Tarn 04 66 32 83 67 .

Bonnecombe Les Salces 48100 Lozère Occitanie +33 4 66 32 83 67 bonnecombe.asl@gmail.com

English :

Join us on May 23 and 24 for the Festi’Rando and the Transhumance du col de Bonnecombe 2025 edition!

Saturday: Hiking and entertainment in the afternoon.

Sunday: Transhumance and events all day.

