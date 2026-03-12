Fête de la Transhumance et de la Clairette Col de Rousset (dimanche 21 juin) Châtillon-en-Diois

Fête de la Transhumance et de la Clairette

Col de Rousset (dimanche 21 juin) Champs de Foire Châtillon-en-Diois Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 18:00:00

fin : 2026-06-06 23:00:00

Date(s) :

2026-06-05 2026-06-21

Venez découvrir le travail des bergers et des éleveurs à travers différents temps fort transformation de laine, ateliers, démonstrations, expositions et rencontres avec les éleveurs et artisans sont au programme !

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Col de Rousset (dimanche 21 juin) Champs de Foire Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 03 03 contact@diois-tourisme.com

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English :

Come and discover the work of shepherds and breeders through various highlights: wool processing, workshops, demonstrations, exhibitions and meetings with breeders and craftsmen!

L’événement Fête de la Transhumance et de la Clairette Châtillon-en-Diois a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme du Pays Diois