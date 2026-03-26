Fête de la Transhumance Cours Hyacinthe Bellon Fontvieille

Fontvieille

Fête de la Transhumance

Du vendredi 17 au dimanche 19 avril 2026.

Vendredi 17 avril 19h Documentaire à l’Eden Cinéma de Fontvieille

Samedi 18 avril 14h Balade aux Baux de Provence avec eleveuse de chèvres inscription auprès de la Maison du Parc de Alpilles

Dimanche 19 avril 11h Défilé des troupeaux dans le village 9h/17h Marché des Producteurs et Vide Commode à l’ancienne dans le parc du Château de Montauban.

Sous réserve de conditions météo favorables. Cours Hyacinthe Bellon Centre ville Fontvieille Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-17

Entre coutumes et traditions, la fête de la transhumance est un temps fort où l’on profite pour aller à la rencontre de nos bergers, nos éleveurs et producteurs locaux, pour découvrir les enjeux actuels du sylvopastoralisme et pour se mettre dans les…..

…..traces des troupeaux d’hier et d’aujourd’hui. La transhumance est un moment de fête en famille et entre amis.



Défilé du troupeau de moutons, accompagnés de groupes folkloriques, marché du terroir, projection de film, vide-commode, randonnée…

De nombreuses animations seront proposées durant cette journée de fête.



Organisée par la Commission Municipale des Fêtes et des traditions

En partenariat la Maison de la Transhumance, le Parc naturel régional des Alpilles l’office de Tourisme des Baux de Provence et l’Étoile de l’Avenir d’Arles.



Programme:



Vendredi 17 avril 2026



19h: Documentaire Ciné débat à l’Eden cinéma municipal de Fontvieille



”Les dernières grandes transhumances” en présence du réalisateur René Mannent



Ce film documentaire plonge au cœur d’une transhumance exceptionnelle, suivant un troupeau de 2 000 moutons parcourant à pied 200 kilomètres en dix jours, de la Provence aux pentes des Alpes, à travers des paysages grandioses.

Samedi 18 avril 2026



14h Au rythme du troupeau immersion pastorale organisée par le Parc naturel régional des Alpilles



Rencontre avec la Boucabelle Partez à la rencontre d’une éleveuse de chèvres du Rove et de son berger, et découvrez le pastoralisme provençal. Après la visite de la garderie des cabris,

vous accompagnerez le troupeau en randonnée dans les collines. Le berger partagera son savoir-faire et expliquera le rôle du pâturage pour entretenir les paysages et prévenir les incendies.

Avec Natascha Duverdier et Xavier, son berger

Gratuit sur inscription 04 90 90 44 00

Dimanche 19 avril 2026



11h: Défilé des troupeaux et groupes traditionnels dans le village



09h-17h: Marché des producteurs sous les halles



09h-17h: Vide commode à l’ancienne dans le parc du château de Montauban avec l’Étoile de l’Avenir Repas du berger, tombola, animations

Repas du berger Soupe à la carcasse de canard et ses petits légumes, 2 saucisses avec pommes de terre sautées, fromage, gâteau, verre de vin au choix 20€ sur réservation (06 85 02 75 36 ou 06 15 54 45 11 .

Cours Hyacinthe Bellon Centre ville Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 67 49

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English :

Between customs and traditions, the transhumance festival is a great time to meet our shepherds, our breeders and local producers, to discover the current issues of silvopastoralism and to get into the…..

L’événement Fête de la Transhumance Fontvieille a été mis à jour le 2026-04-10 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles