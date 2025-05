FÊTE DE LA TRANSHUMANCE – Gignac, 21 juin 2025 07:00, Gignac.

Hérault

FÊTE DE LA TRANSHUMANCE Gignac Hérault

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-21

2025-06-21

Traversée dans les rues de Gignac par la Bergerie d’Antonègre.

Itinéraire de la transhumance Chemin de Pélican, rue X. Lapeyre, boulevard de la Tour, rue Carrière, rue du Stade avec un arrêt du troupeau vers 9h30, .

Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 6 23 26 97 15

English :

Crossing the streets of Gignac via the Bergerie d’Antonègre.

German :

Durchqueren Sie die Straßen von Gignac durch die Bergerie d’Antonègre.

Italiano :

Attraversare le strade di Gignac passando per la Bergerie d’Antonègre.

Espanol :

Atravesando las calles de Gignac por la Bergerie d’Antonègre.

