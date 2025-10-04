Fête de la transition écologique Couloisy

Rue du Collège Couloisy Oise

Début : 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-10-04 18:00:00

2025-10-04

La Communauté de Communes des Lisières de l’Oise organise la seconde édition de la Fête de la Transition Écologique !

Venez nous rejoindre le samedi 04 octobre de 10h00 à 18h00 au Complexe Sportif à Couloisy !

Cette fête est celle des enfants et de leurs familles ! Profitez d’une journée pour découvrir de nombreuses animations, expositions et jeux spécialement conçus pour petits et grands.

On vous attend nombreux !

Rue du Collège Couloisy 60350 Oise Hauts-de-France +33 3 44 42 72 75 contact@ccloise.com

