Fête de la transition écologique Couloisy samedi 4 octobre 2025.
Rue du Collège Couloisy Oise
Gratuit
Début : 2025-10-04 10:00:00
fin : 2025-10-04 18:00:00
2025-10-04
La Communauté de Communes des Lisières de l’Oise organise la seconde édition de la Fête de la Transition Écologique !
Venez nous rejoindre le samedi 04 octobre de 10h00 à 18h00 au Complexe Sportif à Couloisy !
Cette fête est celle des enfants et de leurs familles ! Profitez d’une journée pour découvrir de nombreuses animations, expositions et jeux spécialement conçus pour petits et grands.
On vous attend nombreux !
Rue du Collège Couloisy 60350 Oise Hauts-de-France +33 3 44 42 72 75 contact@ccloise.com
