Fête de la Trinité Fête Foraine Digny
Fête de la Trinité Fête Foraine Digny samedi 30 mai 2026.
Digny
Fête de la Trinité Fête Foraine
Digny Eure-et-Loir
Tarif : – – 16 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 18:00:00
fin : 2026-05-30 01:00:00
Date(s) :
2026-05-30 2026-05-31
Le Comité des fêtes de Digny vous propose la fête de la Trinité. Animations de village, fête foraine, tracteurs anciens seront au rendez-vous ! La marche aux lampions sera animée par la troupe de Batucada THYM’BATUK.Familles
Le Comité des fêtes de Digny vous propose la fête de la Trinité. Animations de village, fête foraine, tracteurs anciens seront au rendez-vous ! La marche aux lampions sera animée par la troupe de Batucada THYM’BATUK. .
Digny 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire comitedesfetes.digny@gmail.com
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English :
The Comité des fêtes de Digny invites you to the fête de la Trinité. Village entertainment, a funfair and vintage tractors will be on hand! The lantern march will be led by the THYM’BATUK Batucada troupe.
L’événement Fête de la Trinité Fête Foraine Digny a été mis à jour le 2026-05-20 par OTs DU PERCHE