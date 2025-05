Fête de la Trinité – Laruns, 15 juin 2025 11:00, Laruns.

11h Une messe sera célébrée par l’abbé Saint-Macary et l’abbé Paillé au sein de la chapelle, suivie d’un apéritif offert par l’association.

14h Visite commentée de la Chapelle. La Chapelle de Gabas est un témoignage unique de l’architecture romane et gothique béarnaise. Construite par Gaston IV, vicomte du Béarn, elle remonte à 1121 et est située dans un environnement préservé et naturel. Profitez de la visite de la Chapelle de Gabas à côtés de l’association des Amis de la Chapelle de Gabas pour découvrir son histoire et son architecture ainsi que l’activité de ce hameau. Ce moment d’échanges sera propice au collectage de témoignages, n’hésitez pas à apporter vos souvenirs et photographies ! .

Chapelle de Gabas

Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 33 12 87

