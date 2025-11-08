Fête de la Truffe 28e Édition Centre Socio-culturel Pulnoy

Fête de la Truffe 28e Édition

Centre Socio-culturel 2 rue du golf Pulnoy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-11-08 09:00:00

fin : 2025-11-09 18:00:00

Date(s) :

2025-11-08 2025-11-09

Cette année encore, et pour sa 28e édition, la Fête de la truffe de Pulnoy accueillent les amateurs de truffes et autres produits gastronomiques du terroir.

Elle vous invite, cette fois, à participer à un tour de France des régions truffières.

Dans le cadre du marché aux truffes installé pendant ces deux journées, les truffes fraîches sont vendues directement du producteur au consommateur, sans intermédiaire, chaque truffe étant contrôlée et canifée par des commissaires agrées. Pour chaque truffe vendue, c’est l’engagement-qualité des trufficulteurs présents.

Ce marché, comme quelques autres de la région Grand Est, a reçu le label ATGE-FFT.

La Fête de la truffe, c’est aussi deux journées animées par

• de nombreux artisans producteurs, sélectionnés, qui viennent garnir les étals avec des produits gastronomiques du terroir (charcuterie, pains, épices, confitures…), des objets de décoration et bien d’autres encore,

• des professionnels qui sont à la disposition du public dans un espace découverte pour expliquer la genèse scientifique de la truffe, apporter des conseils en trufficulture, partager des recettes de cuisine…

• des conférences grand public sur le thème de la trufficulture, la truffe et son utilisation en cuisine…

• une tombola-truffe, dont les tirages s’effectuent tout au long du week-end et permettent aux plus chanceux de repartir avec un arbre truffier, de la truffe fraîche ou de nombreux autres lots,

• un service de restauration assuré chaque midi, avec un plateau gourmand truffé inédit dont le contenu varie entre le samedi et le dimanche.Tout public

0 .

Centre Socio-culturel 2 rue du golf Pulnoy 54425 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 29 16 64 truffe54.lorraine@gmail.com

English :

Once again this year, for its 28th edition, the Pulnoy Truffle Festival welcomes lovers of truffles and other local gourmet products.

This time, you’re invited to take part in a tour of France’s truffle-growing regions.

During the two-day truffle market, fresh truffles are sold directly from producer to consumer, with no intermediaries, as each truffle is inspected and canifed by approved commissioners. For every truffle sold, the truffle growers present make a commitment to quality.

This market, like others in the Grand Est region, has been awarded the ATGE-FFT label.

The Truffle Festival is also a two-day event featuring

? a wide range of artisans and producers, selected to fill their stalls with local gastronomic products (charcuterie, breads, spices, jams, etc.), decorative objects and much more,

? professionals available to the public in a discovery area to explain the scientific origins of truffles, provide truffle-growing advice and share cooking recipes?

? conferences for the general public on the theme of truffle growing, truffles and their use in cooking?

? a truffle tombola, where draws are held throughout the weekend, giving the lucky ones the chance to win a truffle tree, fresh truffles and many other prizes,

? a catering service every lunchtime, with an original gourmet truffle platter whose contents vary between Saturday and Sunday.

German :

Auch in diesem Jahr und zum 28. Mal empfängt die Fête de la truffe de Pulnoy Liebhaber von Trüffeln und anderen gastronomischen Produkten der Region.

Es lädt Sie dieses Mal ein, an einer Tour de France durch die Trüffelregionen teilzunehmen.

Im Rahmen des an diesen beiden Tagen eingerichteten Trüffelmarkts werden frische Trüffel direkt vom Erzeuger an den Verbraucher verkauft, ohne Zwischenhändler, wobei jeder Trüffel von zugelassenen Kommissaren kontrolliert und kanifiziert wird. Für jeden verkauften Trüffel gilt die Qualitätsverpflichtung der anwesenden Trüffelbauern.

Dieser Markt hat, wie einige andere in der Region Grand Est, das ATGE-FFT-Label erhalten.

Das Trüffelfest, das sind auch zwei Tage mit vielen Attraktionen:

? zahlreichen ausgewählten Handwerkern und Produzenten, die ihre Stände mit gastronomischen Produkten aus der Region (Wurstwaren, Brot, Gewürze, Marmeladen usw.), Dekorationsartikeln und vielem mehr bestücken,

? Fachleute, die dem Publikum in einem Entdeckungsraum zur Verfügung stehen, um die wissenschaftliche Entstehung der Trüffel zu erklären, Ratschläge zum Trüffelanbau zu geben, Kochrezepte zu teilen?

? Vorträge für die breite Öffentlichkeit zu den Themen Trüffelanbau, Trüffel und ihre Verwendung in der Küche?

? eine Trüffel-Tombola, deren Ziehungen das ganze Wochenende über stattfinden und bei der die glücklichsten Teilnehmer einen Trüffelbaum, frische Trüffel oder zahlreiche andere Preise gewinnen können,

? ein Restaurant, das jeden Mittag eine neue Trüffelplatte anbietet, deren Inhalt zwischen Samstag und Sonntag variiert.

Italiano :

Anche quest’anno, per la sua 28ª edizione, il Festival del Tartufo di Pulnoy accoglie gli amanti del tartufo e di altri prodotti gastronomici locali.

Questa volta siete invitati a partecipare a un tour delle regioni francesi produttrici di tartufi.

Durante i due giorni di mercato del tartufo, i tartufi freschi saranno venduti direttamente dal produttore al consumatore, senza intermediari, e ogni tartufo sarà controllato e tagliato da commissari autorizzati. Per ogni tartufo venduto, i tartufai presenti si impegnano a garantire la qualità.

Questo mercato, come molti altri nella regione del Grand Est, ha ottenuto il marchio ATGE-FFT.

Il Festival del Tartufo è anche un evento di due giorni con

una serie di artigiani, produttori selezionati che proporranno sulle loro bancarelle prodotti gastronomici locali (salumi, pane, spezie, marmellate, ecc.), oggetti decorativi e molto altro,

professionisti a disposizione del pubblico in uno spazio di scoperta per spiegare le origini scientifiche del tartufo, fornire consigli sulla tartuficoltura, condividere ricette, ecc

conferenze per il grande pubblico sul tema della tartuficoltura, dei tartufi e del loro uso in cucina?

una tombola del tartufo, con estrazioni durante tutto il fine settimana, che darà ai visitatori più fortunati la possibilità di vincere un albero di tartufo, tartufi freschi o una serie di altri premi,

un servizio di catering ogni giorno a pranzo, con un originale piatto di tartufi gourmet, il cui contenuto varia tra sabato e domenica.

Espanol :

Un año más, en su 28ª edición, la Fiesta de la Trufa de Pulnoy da la bienvenida a los amantes de la trufa y otros productos gastronómicos locales.

Esta vez, le invitamos a participar en un recorrido por las regiones truferas de Francia.

Durante los dos días del mercado de la trufa, las trufas frescas se venderán directamente del productor al consumidor, sin intermediarios, y cada trufa será controlada y enlatada por comisarios autorizados. Por cada trufa vendida, los truficultores presentes asumen un compromiso de calidad.

Este mercado, como varios otros de la región de Grand Est, ha obtenido la etiqueta ATGE-FFT.

La Fiesta de la Trufa es también un acontecimiento de dos días en el que participan

? un gran número de artesanos ? productores seleccionados que ofrecerán en sus puestos productos gastronómicos locales (charcutería, panes, especias, mermeladas, etc.), artículos de decoración y mucho más,

? profesionales a disposición del público en un espacio de descubrimiento para explicar los orígenes científicos de la trufa, dar consejos sobre su cultivo, compartir recetas, etc

conferencias para el público en general sobre el tema de la truficultura, las trufas y su uso en la cocina..

? una tómbola de la trufa, con sorteos durante todo el fin de semana, para que los visitantes más afortunados puedan ganar un árbol trufero, trufas frescas u otros muchos premios,

? un servicio de catering cada mediodía, con una original bandeja de trufas gourmet, cuyo contenido varía entre el sábado y el domingo.

L’événement Fête de la Truffe 28e Édition Pulnoy a été mis à jour le 2025-10-26 par DESTINATION NANCY