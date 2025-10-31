Fête de la truffe à Lalbenque Lalbenque

Fête de la truffe à Lalbenque

La Fête de la Truffe à Lalbenque, joyau gastronomique du Quercy, offre une plongée captivante dans l’univers mystérieux de la truffe. Cet événement annuel dévoile les défis de la rareté croissante de ce précieux champignon, autrefois abondant en France. De l’exploration du mystère de la truffe à la proposition de rétablir une production abondante, la fête met en lumière les enjeux de la culture truffière. Les marchés de gros et de détail à Lalbenque offrent une expérience unique, où les producteurs se rassemblent pour des transactions rapides, garantissant la qualité des truffes présentées.

Cette célébration, ancrée dans la tradition et l’excellence, souligne l’importance de préserver cet or noir de la cuisine française. Un rendez-vous incontournable pour les amateurs de gastronomie en quête d’authenticité.

Rendez-vous à Lalbenque les 23, 24 et 25 janvier 2026 !

Informations et réservations

J’achète mes billets sur place

Office de tourisme de Lalbenque, tous les mardis de 9 h à 12 h (chèques ou espèces uniquement),

Office de tourisme de Cahors du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30.

J’achète mes billets en ligne avec la billetterie indépendante en ligne FESTIK.

Numéro unique 05 65 31 50 08 Informations sur le web www.cahorsvalleedulot.com www.capitaledelatruffe.lalbenque.fr .

Bureau d’information au 36 place de la Bascule 46230 Lalbenque .

Lalbenque 46230 Lot Occitanie

English :

The Truffle Festival in Lalbenque, gastronomic jewel of the Quercy region, offers a captivating plunge into the mysterious world of truffles

German :

Das Trüffelfest in Lalbenque, dem gastronomischen Juwel des Quercy, bietet einen fesselnden Einblick in die geheimnisvolle Welt der Trüffel

Italiano :

Il Festival del Tartufo di Lalbenque, gioiello gastronomico della regione del Quercy, offre un affascinante tuffo nel misterioso mondo del tartufo

Espanol :

La Fiesta de la Trufa de Lalbenque, joya gastronómica de la región de Quercy, ofrece una cautivadora inmersión en el misterioso mundo de las trufas

