Fête de la Truffe Chinon
Fête de la Truffe Chinon samedi 17 janvier 2026.
Fête de la Truffe
Place de l’Hôtel de Ville Chinon Indre-et-Loire
Au programme, découverte (ou redécouverte…) de la truffe noire marché aux truffes, démonstrations de cavage avec chien et cochon, visites de truffières, animations culinaires, dégustations sucrées et salées, découvertes de produits artisanaux truffés, conférences, pépiniériste, parrainage de chênes truffiers, et grande nouveauté de cette année des halles gourmandes ! .
Place de l’Hôtel de Ville Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
English :
On the program, discover (or rediscover?) the black truffle: truffle market, cavage demonstrations with dogs and pigs, truffle farm visits, culinary events, sweet and savory tastings, truffle-flavored artisan products, conferences, nurserymen…
