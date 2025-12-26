Fête de la Truffe Chinon

Fête de la Truffe

Place de l’Hôtel de Ville Chinon Indre-et-Loire

Début : Samedi 2026-01-17 10:00:00

fin : 2026-01-17 16:00:00

2026-01-17

Au programme, découverte (ou redécouverte…) de la truffe noire marché aux truffes, démonstrations de cavage avec chien et cochon, visites de truffières, animations culinaires, dégustations sucrées et salées, découvertes de produits artisanaux truffés, conférences, pépiniéristes…

English :

On the program, discover (or rediscover?) the black truffle: truffle market, cavage demonstrations with dogs and pigs, truffle farm visits, culinary events, sweet and savory tastings, truffle-flavored artisan products, conferences, nurserymen…

