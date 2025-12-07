Fête de la Truffe et marché du Terroir place léontine Chatenet

Fête de la Truffe et marché du Terroir

place léontine Route de Chevanceaux Chatenet Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 09:00:00

fin : 2025-12-07 17:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Venez découvrir le monde de la Truffe (vente, dégustation, démonstration de cavage, conférence) ainsi que les produits de notre région !

.

place léontine Route de Chevanceaux Chatenet 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 58 63 69 truffesdiamantnoir@gmail.com

English :

Come and discover the world of truffles (sales, tastings, truffle-hunting demonstrations, conferences) and the products of our region!

German :

Kommen Sie und entdecken Sie die Welt der Trüffel (Verkauf, Verkostung, Vorführung der Cavage, Konferenz) sowie die Produkte unserer Region!

Italiano :

Venite a scoprire il mondo del tartufo (vendita, degustazioni, dimostrazioni di caccia al tartufo, conferenze) e i prodotti della nostra regione!

Espanol :

Venga a descubrir el mundo de la trufa (ventas, degustaciones, demostraciones de caza de trufas, conferencias) y los productos de nuestra región

L’événement Fête de la Truffe et marché du Terroir Chatenet a été mis à jour le 2025-11-24 par Offices de Tourisme de Jonzac