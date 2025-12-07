Fête de la Truffe et marché du Terroir place léontine Chatenet
Fête de la Truffe et marché du Terroir place léontine Chatenet dimanche 7 décembre 2025.
Fête de la Truffe et marché du Terroir
place léontine Route de Chevanceaux Chatenet Charente-Maritime
Début : 2025-12-07 09:00:00
fin : 2025-12-07 17:00:00
2025-12-07
Venez découvrir le monde de la Truffe (vente, dégustation, démonstration de cavage, conférence) ainsi que les produits de notre région !
place léontine Route de Chevanceaux Chatenet 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 58 63 69 truffesdiamantnoir@gmail.com
English :
Come and discover the world of truffles (sales, tastings, truffle-hunting demonstrations, conferences) and the products of our region!
German :
Kommen Sie und entdecken Sie die Welt der Trüffel (Verkauf, Verkostung, Vorführung der Cavage, Konferenz) sowie die Produkte unserer Region!
Italiano :
Venite a scoprire il mondo del tartufo (vendita, degustazioni, dimostrazioni di caccia al tartufo, conferenze) e i prodotti della nostra regione!
Espanol :
Venga a descubrir el mundo de la trufa (ventas, degustaciones, demostraciones de caza de trufas, conferencias) y los productos de nuestra región
