FÊTE DE LA TRUFFE La Canourgue

Tarif : – – EUR
Gratuit
Journée
Début : 2026-02-01
fin : 2026-02-01
2026-02-01
Fête de la Truffe (17 ème édition) à la salle des fêtes de La Canourgue de 9h à 17h ! Venez découvrir les différentes animations autour du diamant noir .
Marché de pays, marché de la truffe, Vente de truffes de Lozère
Programme à venir…
Salle des fêtes La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 65 26 79
English :
Truffle Festival (17th edition) at La Canourgue village hall from 9am to 5pm! Come and discover the various activities surrounding the black diamond .
Country market, truffle market, Lozère truffle sales
Program to come…
