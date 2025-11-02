Fête de la Truffe

Place de la Liberté Sarlat-la-Canéda Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-17

La Ville de Sarlat et le Groupement des Trufficulteurs du Périgord Noir organisent depuis 11 ans, en janvier, la Fête de la Truffe, de nombreuses animations sont proposées.

Des stages sont organisés par l’Académie culinaire du foie gras et de la truffe. Ouverts à tous, ils sont destinés à apprendre ou à perfectionner son savoir faire culinaire.

Au programme, ne manquez pas de venir déguster les célèbre Croustous (tapas à base de Truffes et Foie Gras), démonstrations de chefs ou encore marché primé.

Temps fort du week end 2026 3 chefs étoilés Périgourdins vous propose un menu prestige à la Truffe. Rendez-vous le samedi soir au Centre Culturel (réservation obligatoire). .

Place de la Liberté Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 45 45

English : Fête de la Truffe

German : Fête de la Truffe

Italiano :

Espanol : Fête de la Truffe

La fiesta de la Trufa de Sarlat que tiene lugar en enero, reune aficionados y profesionales de la gastronomía local.

Podrás probar varias animaciones relativas a esta seta tan especial y aprovechar la ocasión para ver las demostraciones de los chefes.

L’événement Fête de la Truffe Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2025-10-30 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir