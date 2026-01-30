Fête de la truffe Sorges et Ligueux en Périgord

Fête de la truffe

2 Route des Truffières Sorges et Ligueux en Périgord Dordogne

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

Date :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-01-31 2026-02-01

31 janvier

À 10h30, les enfants sont invités à participer à une animation ludique et créative autour de la truffe.

À travers un livret pédagogique, ils découvrent les secrets de ce champignon emblématique avant de laisser libre cours à leur imagination lors d’un atelier manuel, avec la réalisation d’un masque de chien ou de cochon, compagnons emblématiques du cavage. Un moment joyeux pour apprendre en s’amusant.

À 15h00 une visite guidée suivie d’une dégustation de beurres truffés aux différentes variétés (Tuber aestivum, melanosporum et brumale), accompagnée d’un verre de vin blanc local* ou de jus de pomme artisanal, offrant une immersion complète dans l’univers de la truffe histoire, science, nature et gastronomie se rencontrent au fil du parcours.

Les places sont limitées pour les deux animations.

Pensez à réserver au 05 53 05 90 11.

1er février:

Visite libre gratuite. .

2 Route des Truffières Sorges et Ligueux en Périgord 24420 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 05 90 11

English : Fête de la truffe

