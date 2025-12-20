Fête de la truffe Val de Louyre et Caudeau

Fête de la truffe

Place du Marché aux Truffes Val de Louyre et Caudeau Dordogne

Début : 2026-01-05

fin : 2026-01-05

2026-01-05

Fête de la truffe à Sainte-Alvère lundi 5 janvier 2026 à partir de 10h.

Marché aux truffes, présence de pépiniéristes, matériel agricole, auteurs, démonstration culinaire, démonstration de cavage. Ateliers enfants en présence de l’Ecomusée de la Truffe.

Restauration sur place.

Marché aux truffes à 10h, exposition de matériel agricole, pépiniéristes, auteurs en dédicace.

Ateliers enfants. Participation exceptionnelle de l’Ecomusée de la Truffe de Sorges, avec une exposition photo et des produits inédits.

Démonstration de cavage aux jardins ès liens à 11h, démonstration culinaire (brouillade aux truffes) par le chef du Dix Restaurant à 11h30 sous la Halle, apéritif offert par la commune à 12h.

Restauration sur place par Les Saveurs de Maria & Jean-Luc (menu unique) apportez vos couverts .

Place du Marché aux Truffes Val de Louyre et Caudeau 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 73 55 85 service.animation@ville-sainte-alvere.fr

English : Fête de la truffe

Truffle Festival in Sainte-Alvère on Monday, 5 January 2026.

Truffle market at 10 a.m., nursery growers, agricultural equipment, authors, cooking demonstration in the market hall, truffle hunting demonstration in the gardens.

Detailed programme to follow.

