Fête de la truite 2026 Pisciculture de Saint-Wandrille Rives-en-Seine
dimanche 4 octobre 2026 · Pisciculture de Saint-Wandrille · Rives-en-Seine
Informations pratiques
Rives-en-Seine
Fête de la truite 2026
Pisciculture de Saint-Wandrille 50 Rue de Caillouville Rives-en-Seine Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 10:00:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Au programme de la fête !
10h – 12h : C’est vous le chef !
Découvrez le savoir-faire et les gestes techniques pour fileter, préparer et cuisiner votre poisson.
Savourez-le à midi entre amis ou en famille !
Créneaux à 10h15, 10h45, 11h15 et 11h45 ;
Cuisine collective à 12h.
Participation (prix du poisson + 5€).
12h – 15h : Déjeuner Jazz animé par Fairy BOAT Trio
Une buvette éphémère sera ouverte : (re)goûtez les produits de la pisciculture au travers de planches-apéro truites évidemment !
14h – 17h : Escape Game “le bon gardien de la pisciculture” : endossez le rôle du pisciculteur pendant 40 minutes.
Créneaux 14h, 15h, 16h, 17h. Participation 5€.
Atelier pêche à la truite : découvrez quelques montages et quelques techniques, essayez-vous au lancer à la mouche.
Renseignements et réservations : 06.72.92.45.88 / 06.20.31.48.69 / normandie.truites@aol.fr .
Pisciculture de Saint-Wandrille 50 Rue de Caillouville Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 6 72 92 45 88 normandie.truites@aol.fr
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English : Fête de la truite 2026
L’événement Fête de la truite 2026 Rives-en-Seine a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme
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