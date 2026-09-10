Fête de la truite 2026 Pisciculture de Saint-Wandrille Rives-en-Seine

Informations pratiques

Rives-en-Seine

Fête de la truite 2026

Pisciculture de Saint-Wandrille 50 Rue de Caillouville Rives-en-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 10:00:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Au programme de la fête !

10h – 12h : C’est vous le chef !

Découvrez le savoir-faire et les gestes techniques pour fileter, préparer et cuisiner votre poisson.

Savourez-le à midi entre amis ou en famille !

Créneaux à 10h15, 10h45, 11h15 et 11h45 ;

Cuisine collective à 12h.

Participation (prix du poisson + 5€).

12h – 15h : Déjeuner Jazz animé par Fairy BOAT Trio

Une buvette éphémère sera ouverte : (re)goûtez les produits de la pisciculture au travers de planches-apéro truites évidemment !

14h – 17h : Escape Game “le bon gardien de la pisciculture” : endossez le rôle du pisciculteur pendant 40 minutes.

Créneaux 14h, 15h, 16h, 17h. Participation 5€.

Atelier pêche à la truite : découvrez quelques montages et quelques techniques, essayez-vous au lancer à la mouche.

Renseignements et réservations : 06.72.92.45.88 / 06.20.31.48.69 / normandie.truites@aol.fr .

Pisciculture de Saint-Wandrille 50 Rue de Caillouville Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 6 72 92 45 88 normandie.truites@aol.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la truite 2026

L’événement Fête de la truite 2026 Rives-en-Seine a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme