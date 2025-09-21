Fête de la truite-Arrain besta Bidarray
Fête de la truite-Arrain besta Bidarray dimanche 21 septembre 2025.
Fête de la truite-Arrain besta
Bidarray Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21
2025-09-21
10h30, messe dominicale et vente de choux.
11h30, parties de pelote.
12h30, repas animé-Banda-Bourriche-Nombreux lots .
Bidarray 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 71 51
