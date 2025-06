Fête de la Truite – Réquista 14 juillet 2025 07:00

Aveyron

Fête de la Truite Réquista Aveyron

Tarif : – –

Début : 2025-07-14

fin : 2025-07-14

2025-07-14

Fête traditionnelle de la truite organisée par le LSA XV, sous la halle près de la Poste à Réquista.

Comme chaque année, le LSA XV vous invite à venir déguster ses succulentes truites aux lardons, préparées de mains de maitres par les bénévoles du club.

Avec Maxime et Vincent, vous pourrez également danser sans ménagement grâce à leur répertoire musette, variétés et de musiques traditionnelles. .

Réquista 12170 Aveyron Occitanie

English :

Traditional trout festival organized by the LSA XV, under the covered market near the Post Office in Réquista.

German :

Traditionelles Forellenfest, organisiert vom LSA XV, in der Halle neben der Post in Réquista.

Italiano :

Tradizionale sagra della trota organizzata dalla LSA XV, sotto il mercato coperto vicino alla Posta di Réquista.

Espanol :

Fiesta tradicional de la trucha organizada por el CEJ XV, bajo el mercado cubierto cerca de Correos en Réquista.

L'événement Fête de la Truite Réquista a été mis à jour le 2025-06-14