Fête de la Tulipe Salle Polyvalente Meillon

Fête de la Tulipe

Salle Polyvalente 16 Rue de la Mairie Meillon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Le Lions Club Pau Béarn vous attend à la fête de la tulipe à Meillon le 29/03 prochain.

Un bouquet de tulipes c’est un don pour lutter contre le cancer. .

Salle Polyvalente 16 Rue de la Mairie Meillon 64510 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 08 34 contact@meillon.fr

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English : Fête de la Tulipe

L’événement Fête de la Tulipe Meillon a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Pau