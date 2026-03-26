Fête de la Tulipe Salle Polyvalente Meillon
Fête de la Tulipe Salle Polyvalente Meillon dimanche 29 mars 2026.
Fête de la Tulipe
Salle Polyvalente 16 Rue de la Mairie Meillon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Le Lions Club Pau Béarn vous attend à la fête de la tulipe à Meillon le 29/03 prochain.
Un bouquet de tulipes c’est un don pour lutter contre le cancer. .
Salle Polyvalente 16 Rue de la Mairie Meillon 64510 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 08 34 contact@meillon.fr
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English : Fête de la Tulipe
L’événement Fête de la Tulipe Meillon a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Pau