Fête de la Tulipe Sauvage Route de Magdeleine Marmande

Fête de la Tulipe Sauvage

Route de Magdeleine Maison de Quartier Marmande Lot-et-Garonne

Tarif :

Date :

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

Le quartier de Magdeleine organise une journée dédiée à la tulipe sauvage, mêlant découverte, nature et convivialité.

Visite de la station de tulipes, randonnée, repas sur réservation, exposition des artisans du quartier, animation. .

Route de Magdeleine Maison de Quartier Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 48 04 32

English : Fête de la Tulipe Sauvage

The Magdeleine district is organizing a day dedicated to the wild tulip, combining discovery, nature and conviviality.

