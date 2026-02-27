Fête de la Vapeur

Saint-Valery-sur-Somme Somme

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-25

Tous les 5 ans, le Chemin de Fer de la Baie de Somme fait revivre la magie des trains d’autrefois à l’occasion de la Fête de la Vapeur.

Villages thématiques

4 villages, 4 ambiances

Pendant plusieurs jours, locomotives à vapeur, villages historiques, animations festives et circulations ferroviaires exceptionnelles invitent le public à un véritable voyage dans le temps.

Point d’orgue les 25 et 26 avril 2026, la manifestation se déploie sur l’ensemble du réseau ferroviaire de la Baie de Somme, reliant Noyelles-sur-Mer, Saint-Valery-sur-Somme, Le Crotoy et Cayeux-sur-Mer. Trains à vapeur en circulation, animations en gare et ambiances immersives font de cet événement un rendez-vous incontournable du printemps.

Villages thématiques répartis entre les stations du réseau ferroviaire

Noyelles-sur-Mer Au cœur de la vapeur

Cayeux-sur-Mer Village militaire

Saint-Valery-sur-Somme Village d’Antan

Le Crotoy Village Jules Verne Steampunk

Tous les 5 ans, le Chemin de Fer de la Baie de Somme fait revivre la magie des trains d’autrefois à l’occasion de la Fête de la Vapeur.

Villages thématiques

4 villages, 4 ambiances

Pendant plusieurs jours, locomotives à vapeur, villages historiques, animations festives et circulations ferroviaires exceptionnelles invitent le public à un véritable voyage dans le temps.

Point d’orgue les 25 et 26 avril 2026, la manifestation se déploie sur l’ensemble du réseau ferroviaire de la Baie de Somme, reliant Noyelles-sur-Mer, Saint-Valery-sur-Somme, Le Crotoy et Cayeux-sur-Mer. Trains à vapeur en circulation, animations en gare et ambiances immersives font de cet événement un rendez-vous incontournable du printemps.

Villages thématiques répartis entre les stations du réseau ferroviaire

Noyelles-sur-Mer Au cœur de la vapeur

Cayeux-sur-Mer Village militaire

Saint-Valery-sur-Somme Village d’Antan

Le Crotoy Village Jules Verne Steampunk .

Saint-Valery-sur-Somme 80230 Somme Hauts-de-France +33 3 22 24 27 92 tourisme@ca-baiedesomme.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Every 5 years, the Chemin de Fer de la Baie de Somme revives the magic of trains of yesteryear at the Fête de la Vapeur.

Theme villages

4 villages, 4 atmospheres

For several days, steam locomotives, historic villages, festive events and exceptional train operations invite the public to take a real trip back in time.

Culminating on April 25 and 26, 2026, the event takes place across the entire Baie de Somme rail network, linking Noyelles-sur-Mer, Saint-Valery-sur-Somme, Le Crotoy and Cayeux-sur-Mer. Steam trains in circulation, station activities and immersive atmospheres make this event a not-to-be-missed spring rendezvous.

Theme villages spread across the rail network:

Noyelles-sur-Mer ? At the heart of steam

Cayeux-sur-Mer ? Military village

Saint-Valery-sur-Somme ? Village d?Antan

Le Crotoy ? Jules Verne Steampunk Village

L’événement Fête de la Vapeur Saint-Valery-sur-Somme a été mis à jour le 2026-02-25 par OT DE LA BAIE DE SOMME