Fête de la Vapeur Saint-Valery-sur-Somme
Fête de la Vapeur Saint-Valery-sur-Somme samedi 25 avril 2026.
Fête de la Vapeur
Saint-Valery-sur-Somme Somme
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-25
Tous les 5 ans, le Chemin de Fer de la Baie de Somme fait revivre la magie des trains d’autrefois à l’occasion de la Fête de la Vapeur.
Villages thématiques
4 villages, 4 ambiances
Pendant plusieurs jours, locomotives à vapeur, villages historiques, animations festives et circulations ferroviaires exceptionnelles invitent le public à un véritable voyage dans le temps.
Point d’orgue les 25 et 26 avril 2026, la manifestation se déploie sur l’ensemble du réseau ferroviaire de la Baie de Somme, reliant Noyelles-sur-Mer, Saint-Valery-sur-Somme, Le Crotoy et Cayeux-sur-Mer. Trains à vapeur en circulation, animations en gare et ambiances immersives font de cet événement un rendez-vous incontournable du printemps.
Villages thématiques répartis entre les stations du réseau ferroviaire
Noyelles-sur-Mer Au cœur de la vapeur
Cayeux-sur-Mer Village militaire
Saint-Valery-sur-Somme Village d’Antan
Le Crotoy Village Jules Verne Steampunk
Saint-Valery-sur-Somme 80230 Somme Hauts-de-France +33 3 22 24 27 92 tourisme@ca-baiedesomme.fr
English :
Every 5 years, the Chemin de Fer de la Baie de Somme revives the magic of trains of yesteryear at the Fête de la Vapeur.
Theme villages
4 villages, 4 atmospheres
For several days, steam locomotives, historic villages, festive events and exceptional train operations invite the public to take a real trip back in time.
Culminating on April 25 and 26, 2026, the event takes place across the entire Baie de Somme rail network, linking Noyelles-sur-Mer, Saint-Valery-sur-Somme, Le Crotoy and Cayeux-sur-Mer. Steam trains in circulation, station activities and immersive atmospheres make this event a not-to-be-missed spring rendezvous.
Theme villages spread across the rail network:
Noyelles-sur-Mer ? At the heart of steam
Cayeux-sur-Mer ? Military village
Saint-Valery-sur-Somme ? Village d?Antan
Le Crotoy ? Jules Verne Steampunk Village
