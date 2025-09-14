Fête de la vendange du houblon de la Brasserie du Vignoble (Bra’V) Riquewihr

8 Avenue Jacques Preiss Riquewihr Haut-Rhin

Dimanche 2025-09-14 11:00:00

C’est la Fête de la vendange du houblon à la Brasserie du Vignoble de Riquewihr. Les houblons sont en fleur au Biergarten de la Bra’ V, il va être temps de passer au ramassage.

Venez participer à la récolte, autour d’un programme festif et gourmand sanglier à la broche à volonté, et animation bal musette. La journée commence à l’heure de l’apéro. Une belle occasion de découvrir les bières du moment à la Bra ‘V la Session IPA, légère, à 3,2% en volume d’alcool, très aromatique. Ou l’exotique Goyave Piment Pili, pour les palais en quête d’aventures savoureuses. Venez découvrir aussi les nouveaux amers bière houblonnés de la Bra V.

Suivra un vrai menu de banquet sanglier à la broche à volonté (Menu végétarien diponible) Et une fois tout le monde bien rassasié, il sera temps de consacrer son énergie à la vendange du houblon. Mais toujours en rythme et dans la bonne humeur !

Pour rester dans l’ambiance familiale de fête de village, ça sera bal musette ! Tout au long des festivités, des accordéonistes chevronnés se relaieront pour répandre la bonne humeur et distiller une Umpapa bien calibrée.

Et enfin, pour terminer la journée en beauté, les participants repartiront avec un bon spécial bière « Brassin du Jardin », pour récupérer le fruit de leur labeur, après quelques semaines de brassage. Le nombre de places étant limité, la réservation est fortement recommandée ! .

8 Avenue Jacques Preiss Riquewihr 68340 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 49 06 72 contact@brasserie-vignoble.fr

English :

Hop harvest festival at the Brasserie du Vignoble de Riquewihr. The hops are in bloom in the Bra’V beer garden, so it’s time to start picking! Come and celebrate the harvest with us, with a festive and gourmet program: wild boar on the spit as much as you like, Pascal Lacom entertainment..

German :

Fest der Hopfenernte in der Brasserie du Vignoble in Riquewihr. Der Hopfen blüht im Biergarten der Bra’V, es wird Zeit für die Hopfenernte! Feiern Sie mit uns die Ernte mit einem festlichen und leckeren Programm: Wildschwein am Spieß, Unterhaltung durch Pascal Lacom

Italiano :

Festa della raccolta del luppolo alla Brasserie du Vignoble de Riquewihr. Il luppolo è in fiore nel giardino della birra di Bra’V, quindi è ora di iniziare a raccoglierlo! Unitevi a noi per celebrare il raccolto, con un programma festoso e gastronomico che comprende cinghiale allo spiedo a volontà, l’intrattenimento di Pascal Lacom e molto altro

Espanol :

Fiesta de la cosecha del lúpulo en la Brasserie du Vignoble de Riquewihr. El lúpulo florece en la cervecería Bra’V, ¡así que es hora de empezar a recogerlo! Acompáñenos en la celebración de la cosecha, con un programa festivo y gastronómico en el que no faltará el jabalí al espeto, la animación de Pascal Lacom y mucho más

